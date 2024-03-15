Не пропустила ни дня скачек: три образа Зары Тиндалл с соревнований в Челтнеме

В первый день дочь принцессы Анны приехала в темно-синем шерстяном пальто с поясом и рукавами-накидкой от итальянского бренда Karen Millen, под который Зара надела синий джемпер с высоким воротником и обула сапоги Stuart Weitzman. Образ она дополнила серой шляпой с вуалью от Victoria Charles Headpieces и сумкой Fairfax & Favor.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Во второй день мы видели Тиндалл в компании прицнессы Евгении Йоркской. На Заре в этот день был темно-синий брючный костюм от Veronica Beard в красную тонкую полоску, под жакет она надела блузку Cefinn и ей в тон подобрала шляпу и сумку из кожи крокодила от Aspinal of London. А принцесса Евгения надела белое пальто от Reiss и белую шляпу Emily-London Headwear.

Зара Тиндалл и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

В третий день скачек Зара приехала также на соревнования с мужем Майком. В этот раз на ней было серое пальто с поясом L.K.Bennett, черная водолазка, черные перчатки и высокие замшевые сапоги на каблуках Holland Cooper.

Зара Тиндалл с мужем Майком / Фото: Getty Images

На голове у Зары была контрастная зеленая шляпа с бантом от Juliette Botterill Millinery. Также она сделала дневной макияж и надела серьги-висюльки. Ее муж Майк выбрал в этот день серый костюм, голубую рубашку и синий галстук с принтом лошадей.

Зара и Майк провели время в компании принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо, Зара Тиндалл с мужем Майком / Фото: Getty Images

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