ТСН в социальных сетях

Не пропустила праздник: как выглядело поздравление принцессы Кейт с Днем матери, которое никто не заметил

Принцесса Уэльская направила послание в День матери, но оно было несколько необычным для публики.

Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Все ждали от Кэтрин публикации новой фотографии с ее тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи или же публикации нового видео в аккаунтах в соцсетях. Но принцесса Уэльская поступила несколько иначе.

Кэтрин поздравила матерей через Королевский фонд раннего детства, который основала в 2021 году, стремясь повысить осведомленность и побудить к действиям, направленным на трансформационное влияние первых пяти лет жизни детей.

Вместе с анимационным роликом, посвященным этому дню, центр разместил сообщение: «Сегодня мы чествуем каждую мать, опекуна и человека, осуществляющего уход за детьми, чья неизменная любовь закладывает основу для их процветания. Поздравляем всех, кто заботится и направляет своих детей своими незаметными поступками, формирующими будущее поколение. С Днем матери!», — написала Кэтрин.

В прошлом году принцесса поделилась видеороликом, воспевающим силу Матери-природы. В фильме были использованы кадры самых разных природных ландшафов — от лесов и полей до пляжей и океана — и его цель состояла в том, чтобы подчеркнуть нашу связь с миром природы и пользу, которую приносит всем нам время, проведенное на природе.

Поздравительное фото принцессы Кейт 2024 года / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Поздравительное фото принцессы Кейт 2024 года / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Напомним, в аккаунте Уэльских снимком ко Дню матери поделился принц Уильям, он опубликовал архивное фото со своей мамой принцессой Дианой, чем растрогал поклонников.

