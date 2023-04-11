Не редкий выход: принца Уильяма с сыном Джорджем запечатлели на футбольном матче

За день до пасхальной службы, которую чета Уэльских посетила вместе с тремя детьми, принц Уильям вместе со старшим сыном принцем Джорджем была замечен на футболе.

Отца и сына запечатлели на трибунах в парке "Вилла" в Бирмингеме в субботу во время футбольного матча между "Астон Виллой" (любимым клубом принца Уэльского) и "Ноттингем Форест".

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем / Фото: Getty Images

И принц Уильям, и его сын Джордж были одеты в синие джемперы, рубашки и синие брюки. Они оба активно болели и выглядели моментами взволнованно. В итоге "Астон Вилла" обыграла "Ноттингем Форест" со счетом 2:0.

Это не первый раз принц Уильям берет старшего сына на футбольный матч. Принц Уэльский часто берет Джорджа на спортивные мероприятия, а иногда к ним присоединяется и Кейт, принцесса Уэльская.

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем / Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации, а также давним болельщиком "Астон Виллы", поддерживая команду еще со времен своей учебы в колледже.

На следующий день вся семья собралась в Виндзоре на пасхальной службе.

Принц и принцесса Уэльские с детьми на пасхальной службе / Фото: Associated Press

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