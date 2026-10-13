Не с королевской семьей: стало известно, где проведут Рождество Меган и Гарри

Меган Маркл и принц Гарри / © Instagram Меган Маркл

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Семья Сассекских планирует все таки вернуться в Калифорнию на Рождество и новогодние праздники, которые они проведут с Дорией Редлан, об этом сообщает журнал People.

Пара также планирует провести День благодарения с Дорией, при этом место проведения обоих праздничных мероприятий будет зависеть от ее предпочтений.

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Меган Маркл и принц Гарри на Рождество в Сандрингеме в 2018 году / © Associated Press

Эти планы также исключают возможность рождественской встречи с королевской семьей, которая традиционно собирается на праздники в поместье короля Чарльза в Сандрингеме, графство Норфолк.

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«Они понимают, что это будет слишком неловко и сложно. Они также знают, что их не пригласят, и они не ждут приглашения», — сообщил источник изданию The Sunday Times.

Напомним, в последний раз Гарри и Меган проводили Рождество с королевской семьей в 2018 году, когда вместе с королевой Елизаветой II, принцем Уильямом и Кейт они посетили традиционную рождественскую церковную службу в Сандрингеме.

Уильям, Кейт, Меган и Гарри на Рождество в 2018 году / © Associated Press

Меган, которая тогда была беременна Арчи, была сфотографирована идущей рядом с Кейт по пути в церковь Святой Марии Магдалины. С тех пор пара больше не появлялась на Рождество с королевской семьей.

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