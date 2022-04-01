Не щадят никого: как российские оккупанты расстреливают гражданские автомобили (фото)

Российская армия воюет в Украине с памятниками, супермаркетами, церквями, домами культуры и мирным населением. С особым цинизмом оккупанты расстреливают автомобили волонтеров, скорые и те машины, на которых женщины и дети пытаются выехать из горячих точек.
От обстрелов не спасают надписи "дети", изображения красного креста и белые флаги. Автомобили расстреливают из автоматов, гранатометов и другого оружия.
На трассе близ села Мала Рогань под Харьковом оккупанты расстреляли более 20 гражданских машин с мирными жителями.
В Гостомеле оккупанты расстреляли авто с женщиной и ребенком: мать погибла, она проехала всего 700 метров от дома. Мать от ран погибла на месте, а неуправляемый автомобиль врезался в магазин.
Посмотрите на эти фото, ни одна армия в мире не устраивала такого террора, как российская.
Обстрелянная машина посреди дороги в Киеве, 3 марта.
Изрешеченный пулями автомобиль в Ирпене, 10 марта 2022 года.
Брошенный автомобиль с табличкой "Эвакуация" в Ирпене, 12 марта 2022 года.
Кукла рядом с изрешеченной пулями машиной в Ирпене, 12 марта 2022 года.
Машины с пулевыми отверстиями в лобовом стекле Харьков, Украина, среда, 23 марта 2022 года.
Бышив, 27 марта 2022 года.
Табличка с надписью "дети" в обстрелянной машине, припаркованной на эвакуационном пункте в Запорожье, 29 марта 2022 года.
Девушка эвакуированная из Мариуполя в Запорожье, Украина, 29 марта 2022 год.
Разбитый автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) в Мариуполе, 29 марта 2022 года.
Сгоревший автомобиль в селе Лукьяновка под Киевом 30 марта 2022 года.
Автомобиль, на котором мирные жители пытались эвакуироваться, 31 марта 2022 года на Стоянке, Украина.
Обстрелянный автомобиль 31 марта 2022 года в Стоянке, Украина.
Обстрелянный и брошенный гражданский автомобиль 31 марта 2022 года в Стоянке.
Расстрелянные эвакуационные гражданские автомобили с пометками "дети" 31 марта 2022 года в Стоянке.
Автомобиль, отобранный у гражданского населения и отмеченный российским военным знаком, 31 марта 2022 года в Стоянке, Украина.
Расстрелянный эвакуационный гражданский автомобиль с пометками "дети", увиденный 31 марта 2022 года в Стоянке.
Женщина и ее собака за разбитым лобовым стеклом автомобиля после прибытия в пункт эвакуации в большой колонне автомобилей и автобусов с сотнями людей, эвакуированных из Мариуполя и Мелитополя 25 марта 2022 года в Запорожье.
Обстрелянный автомобиль на шоссе в Малой Рогани, Украина, 31 марта 2022 года.
Обстрелянные автомобили 31 марта 2022 года на шоссе в Малой Рогани.
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