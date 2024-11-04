Не сдержала эмоций: королева Летиция расплакалась во время визита в пострадавший от наводнения регион в Испании

Король Филипп VI и королева Летиция встретились с людьми, пострадавшими от наводнения в Пайпорту недалеко от Валенсии.

Толпа людей освистала монаршую чету и мы уже показывали фото, как Летицию и ее супруга Филиппа VI буквально забросали грязью люди на улицах.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева пыталась пообщаться с пострадавшими испанцами, узнать, какая помощь им необходима, и в какой-то момент не сдержала слезы. Она расплакалась, очевидно от безысходности, когда ее охрана пыталась прикрывать королеву от агрессии людей. В какой-то момент к Летиции подошла одна из пострадавших женщин и буквально вцепилась в нее руками. Королева тоже обняла женщину, пытаясь ее утешить.

Сообщается, что в результате наводнения погибло более 200 человек. Еще огромное количество людей (по предварительным данным 2000 человек) считается пропавшими без вести.

Город Чива за один день получил почти годовую норму осадков. Потоки грязной воды разрушили города и инфраструктуру.

По данным Daily Mail, который также опубликовали видео, королевская чета отправилась в Пайпорту и Чиву — два города, наиболее пострадавшие от проливных дождей, — чтобы отдать дань уважения жертвам и выразить соболезнования пострадавшим от наводнений. Однако разгневанные жители, пережившие смертоносные наводнения, забросали монарха и его супругу грязью.

Королева Летиция оказывала поддержку людям в Пайпорту - регионе пострадавшем от наводнения / Фото: Getty Images

Премьер-министр Педро Санчес охарактеризовал это как "самое страшное стихийное бедствие в новейшей истории нашей страны", второе по числу жертв наводнение в Европе в этом столетии.

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