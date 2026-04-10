Не сдержала слез: Иванка Трамп откровенно рассказала о смерти матери и о раке у мужа
Дочь президента США впервые после того, как покинула Белый дом, дала откровенное интервью о личной жизни.
Иванка Трамп впервые откровенно рассказала о трагедиях, которые постигли ее семью за последние годы. Она расплакалась во время интервью для подкаста The Diary of a CEO, вспомнив свою мать Ивану, которая умерла в результате несчастного случая в 2022 году. 73-летняя женщина упала с лестницы в своем доме в Манхэттене.
«Потеря родителей — это всегда неожиданно, особенно после COVID, который украл у нас столько лет», — призналась Иванка, добавив, что сожалеет, что ее трое детей — Арабелла, Джозеф и Теодор — не смогли провести больше времени со своей бабушкой.
Иванка также рассказала, что ее мужу Джареду Кушнеру, у которого в 2019 году диагностировали рак щитовидной железы, сделали вторую операцию в августе 2022 года — всего через несколько недель после смерти ее матери.
Все эти трагические события повлияли на ментальное здоровье Иванки и она обратилась за помощью к психотерапевту.
«Я хотела убедиться, что могу быть сильной», — сказала женщина.
Иванка также вспомнила покушение на своего отца, Дональда Трампа, в июле 2024 года во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. В него стреляли из толпы — одна из пуль задела ухо Дональда.
«Я была шокирована, напугана и хотела защитить своих детей. Я не верила, что с ним случилось худшее. И слава богу, что этого не произошло», — поделилась Иванка и добавила, что не испытывает ненависти к тем, кто организовал покушение на отца.