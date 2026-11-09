Не сдержала слез на балконе: герцогиня Софи в черном наряде посетила памятное мероприятие в Лондоне

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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Это мероприятие традиционно проходит во вторые выходные ноября и посвящено памяти погибших на войнах военнослужащих Великобритании и стран Содружества наций.

Герцогиня Эдинбургская появилась на балконе в элегантном черном пальто от бренда Armani, на голове у нее была маленькая шляпа от известного британского дизайнера головных уборов Jane Taylor, на груди были приколоты традиционные символические броши в виде красных маков (Remembrance poppies) в знак памяти о павших военнослужащих, на шее тонкая цепочка, а в ушах серьги-висюльки из жемчуга.

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Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Наблюдая за церемонией герцогиня Софи не сдержала слез, и этот трогательный момент был запечатлен на камеру.

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А днем ранее герцогиня Эдинбургская вместе с Кейт и Уильямом Уэльскими, принцессой Анной и королем Чарльзом с королевой Камиллой посетили концерт памяти, который также ежегодно проходит в Королевском Альберт-холле.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

В этот вечер Софи была одета в темно-синее платье миди со сложным рельефным узором, вышивкой и жаккардовым плетением от итальянского бренда Giorgio Armani, сверху на ней была накидка в виде мягкого платка с бахромой. На груди была приколота традиционная брошь в виде красного мака в память о павших военнослужащих, а в руках она держала классический черный клатч. Также вечерний образ герцогини дополняло золотое колье, несколько браслетов на запястьях, несколько колец на пальцах и нюдовый маникюр, а на лице макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Ранее мы рассказывали, как королева Камилла впервые продемонстрировала антикварную бриллиантовую брошь на этом же мероприятии.

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