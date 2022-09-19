Не сдержалась: принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах любимой прабабушки - королевы Елизаветы II

Участие правнуков королевы в церемонии прощания долгое время было под вопросом.

Принц и принцесса Уэльские некоторое время сомневались в том, стоит ли привлекать детей к церемонии похорон королевы Елизаветы II. И все же было принято решено, что старшие дети - принцы Джордж и Шарлотта - пойдут за гробом на похоронах любимой прабабушки.

Принцесса Уэльская Кейт решила, что опыт, приобретенный на похоронах принца Филиппа, поможет детям справиться с эмоциями и выдержать церемонию.

Действительно, Джордж и Шарлотта держались очень достойно, но после трогательной церемонии в честь королевы дочь Кейт и Уильяма расплакалась возле Вестминстерского аббатства.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская была сфотографирована утешающей свою маленькую дочь.

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