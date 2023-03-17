Не сдержали чувств: Зару и Майка Тиндалл застали за поцелуями на скачках

Третий день соревнований именовался "Четверг Святого Патрика" в честь национального праздника Ирландии, который отмечают сегодня.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара выглядела очень стильно и была в этот день одета в синий клетчатый жакет и брюки от Veronica Beard, обута в черные замшевые туфли от Nine West, а в руках несла маленькую бордовую сумку от Lalage и к образу подобрала маленькую шляпу-таблетку от Somerset Millinery. В ушах у Зары были необычные серьги-кольца, а на лице - легкий дневной макияж. А волосы были собраны в красивый низкий пучок.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Позируя перед камерами фотографов вместе с мужем Майком Тиндаллом, они не сдержали страсти и поцеловались. Два предыдущих выхода Зары и Майка также были очень стильными, предлагаем посмотреть фото.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

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