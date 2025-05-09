Не сдерживал чувств: фотографы запечатлели, как Дональд Трамп целовал свою жену на мероприятии в Белом доме

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп приняли участие в мероприятии для матерей военнослужащих, которое состоялось в Восточной комнате Белого дома. Там супруги выступили с речами.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Во время мероприятия Дональд не сдерживал чувств к своей жене перед собравшимися. Фотографы сняли, как Трамп несколько раз обнял и поцеловал свою жену в щеку, когда они стояли у трибуны.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Затем президент подошел и нежно поцеловал Меланию в голову, когда она сидела в зале.

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Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, супругов Трампов папарацци подловили за поцелуями и в аэропорту Ньюарк-Либерти, штат Нью-Джерси.