Не сдерживал эмоций: принца Уильяма запечатлели на футбольных трибунах

Принц Уэльский является давним поклонником футбольной команды "Астон Вилла" и присутствовал на грандиозном матче против немецкой "Баварии Мюнхен" на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Принца Уильяма запечатлели на трибунах, когда он активно болел за любимую футбольную команду. Это был первый домашний матче "Астон Виллы" в высшем европейском футбольном турнире за 41 год.

После игры Уильям признался: "Я потерял голос. Я не могу в это поверить. 42 года".

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Перед матчем Уильям, являющийся покровителем Английской футбольной ассоциации, встретился с членами команды "Вилла", выигравшей Кубок европейских чемпионов 1982 года.

Он написал в соцсети X: "42 года спустя наши легендарные победители Кубка европейских чемпионов 1982 года собрались здесь в исторический вечер. Готовы к первой игре на домашнем поле в европейском приключении этого года".

42 years on, our 1982 European Cup winning legends are here on an historic night for @AVFCOfficial



Ready for the first game on home turf in this year's European adventure... #UTV pic.twitter.com/xvrOVSUHIf — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 2, 2024

Принц был одет в повседневное темно-синее пальто и активно размахивал руками сидя на трибунах.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Иногда принц Уэльский берет с собой на футбол старшего сына принца Джорджа, который тоже очень любит смотреть игры.

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