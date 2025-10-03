Не сильно старалась: бельгийская принцесса Елизавета присела в реверансе перед великой герцогиней Марией-Терезой

Принцесса Елизавета / © Associated Press

Реклама

Церемония отречения Анри, а затем присяга Гийома пройдет, 3 октября и в Люксембург уже съехалось много королевских гостей.

Королева Бельгии Матильда, ее супруг король Филипп и их старшая дочь — принцесса Елизавета — наследница престола — приехали и уже приветствовали великую герцогиню Люксембурга Марию-Терезу и герцога Анри перед церемонией отречения.

Великая герцогиня Мария-Тереза и великий герцог Анри / © Associated Press

Королева Матильда выбрала для выхода платье в бордовом оттенке с тонким поясом на талии, подобрав к нему сумку Lady Dior, кожаные туфли-лодочки и серьги-висюльки с бриллиантами.

Реклама

Королева Матильда, великая герцогиня Мария-Тереза, король Филипп, великий герцог Анри и принцесса Елизавета / © Getty Images

А ее дочь принцесса Елизавета облачилась в темно-синее платье миди с вырезом «лодочка», декором на верхней части наряда и дополнила его черным клатчем с россыпью бисера и замшевыми туфлями-лодочками на каблуках.

Королева Матильда, великая герцогиня Мария-Тереза, король Филипп, великий герцог Анри и принцесса Елизавета / © Getty Images

Фотографы запечатлели момент, когда 23-летняя принцесса присела в скромном реверансе перед герцогиней Марией-Терезой. Она держала спину ровно и, вероятно, улыбалась, приветствуя супругу отрекшегося герцога Анри, а потом принцесса поцеловала великую герцогиню в щеку. Рядом с Елизаветой стояли ее родители Матильда и Филипп и наблюдали за действиями красавицы-дочери.

Королева Матильда, великая герцогиня Мария-Тереза, король Филипп, великий герцог Анри и принцесса Елизавета / © Associated Press

Ранее, напомним, мы показывали вам подборку идеальных, смешных и неуклюжих королевских реверансов.