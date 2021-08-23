Не словом, а делом: Меган и Гарри финансово поддержали афганских женщин

Не словом, а делом: Меган и Гарри финансово поддержали афганских женщин

Принц Гарри и Меган Маркл сделали пожертвование через свой благотворительный фонд Archewell Foundation.

Чета Сассекских поддержали организацию "Женщины для афганских женщин" (WAW) в поддержку усилий по "эвакуации и переселению" семей.

В воскресенье WAW разместил в Instagram картинку с подписью: "Спасибо, Archewell. Мы безмерно благодарны за щедрость Фонда Archewell в поддержке наших усилий по эвакуации / переселению тысяч афганских женщин и детей, семьи, включая наших сотрудников".

WAW - это крупнейшая женская организация в Афганистане - насчитывает более 850 местных афганских сотрудников, неустанно работающих над оказанием поддержки женщинам, детям и семьям.

Ранее Гарри и Меган выпустили заявление, в котором сказали: "Сейчас мир исключительно хрупок. Поскольку все мы чувствуем боль из-за ситуации в Афганистане, мы лишены дара речи. Наблюдая за растущей гуманитарной катастрофой на Гаити и угрозой ее усугубления после землетрясения в прошлые выходные, мы глубоко убиты горем".

Меган и Гарри / Getty Images

Пару принялись критиковать в СМИ за то, что Сассексы снова слишком многословны, но до реальных дел так и не доходит. И вот они решили продемонстрировать свое участие в действии. Сумма, которую пожертвовали Меган и Гарри, правда, не называется.

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