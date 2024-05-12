Не смог увидеться с Гарри, но нашел время для Бекхэма: решение короля Чарльза удивило поклонников

Король Чарльз III провел частную встречу с Дэвидом Бекхэмом после того, как не смог встретиться с со своим сыном принцем Гарри во время его визита в Лондон.

Ранее на этой неделе принц Гарри приезжал в Лондон на службу в честь 10-летия "Игр непокоренных" в соборе Святого Павла. Он отправил приглашения на мероприятие своему отцу Чарльзу и брату Уильяму, но никто из них не приехал.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Гарри также просил за месяц до визита о встрече с королем, но Чарльз не нашел в своем расписании на это время.

Стало известно, что король Чарльз провел частную встречу с Дэвидом Бекхэмом после того, как не смог встретиться со своим сыном принцем Гарри. По данным The Times , 49-летний бывший капитан сборной Англии по футболу встретился с 75-летним королем на "частной встрече" в пятницу, 10 мая. "Предполагается, что Бекхэм посетил Чарльза, чтобы узнать больше о его благотворительной деятельности, Королевском фонде", - цитирует издание People.

Король Чарльз III и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз недавно возобновил королевские обязанности после того, как врачи разрешили ему вернуться к работе. Вместе с женой Камиллой он посетил первую садовую вечеринку в Букингемском дворце.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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