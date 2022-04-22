Не спешит поддерживать отечественные бренды: подружка Путина - Кабаева - появилась на публике в люксовых кроссовках

Неофициальная жена диктатора Владимира Путина нашлась вчера в Москве.

Алина Кабаева посетила репетицию фестиваля по художественной гимнастике "Алина", а снимками с мероприятия в своем (кстати, запрещенном в РФ Instagram) поделилась тренер Екатерина Сиротина.

Пользователи соцсетей уже оценили кадры, на которых подружка "фюрера" сама на себя не похожа, словно над ее лицом не очень удачно поработал то ли косметолог, то ли пластический хирург.

Алина Кабаева / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

На прогон программы олимпийская чемпионка пришла в расслабленном образе: кардигане крупной вязки под которым была белая удлиненная рубашка и серых джинсах. Обута Кабаева была в текстильные кроссовки от люксового бренда Brunello Cucinelli, стоимостью 88 700 рублей (1100 долларов). Похоже, Путину пока удается уберечь возлюбленную от санкций, но и поддерживать отечественные обувные фабрики Алина, как видите не спешит.

Екатерина Сиротина и Алина Кабаева / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Любовь к итальянскому люксу у Путина и Кабаевой – это семейное. Во время своего выступления в "Лужниках" в прошлом месяце президент РФ вышел в пальто от бренда Loro Piana за почти полтора миллиона рублей из коллекции осень-зима 2021-22.

Алина Кабаева / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Кроссовки Brunello Cucinelli / shop.brunellocucinelli.com

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