Не спешит закрашивать седину: принцесса Анна была замечена на спортивном мероприятии

Королевская принцесса Анна очень любит конные соревнования так как и сама когда-то ездила верхом.

На днях Ее Высочество посетила очередные соревнования, где наблюдала за девичьей гонкой с препятствиями Фонда травмированных жокеев на ипподроме Тонтона.

Принцесса выглядела, как всегда сдержанно и скромно и была одета в пальто в елочку и светло-серую макси-юбку, на шее у нее был темно-зеленый шарф с принтом. Волосы Анна собрала в свою традиционную прическу.

При свете дня было заметно, что седины в ее волосах стало больше, но принцесса почему-то не торопится закрашивать ее так же, как это делала ее мать королева Елизавета II. В макияже принцесса подчеркнула лишь губы и надела скромные золотые серьги-гвоздики в уши.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Анна посещала скачки в Челтнеме, где наблюдала за конными соревнованиями, которые также активно посещали ее дочь Зара Тиндалл и зять Майк Тиндалл.

Принцесса Анна в Челтнеме / Фото: Getty Images

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