Не стал молчать: сын королевы Камиллы озвучил причину, из-за которой его мать все еще не выздоровела

Том Паркер-Боулз дал оптимистичную оценку недавней болезни своей матери и предположил, что сезонная болезнь сохранялась так долго, потому что Камилла "слишком много работала".

77-летняя Камилла в прошлый вторник сообщила, что у нее инфекция грудной клетки, представляющая собой форму пневмонии, из-за чего ей пришлось сократить свой рабочий график в течение последнего месяца. Она страдает от поствирусной усталости, и врачи настоятельно рекомендуют ей больше времени на восстановление, пишет express.co.uk.

Ее сын сказал, что "она крепкая" и убежден, что "все будет хорошо".

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

На вопрос о том, как дела у королевы в недавнем выступлении в подкасте The Go-To Food, Том Паркер-Боулз ответил:

"Никакой большой теории заговора или чего-то в этом роде. Она совершила тур и подхватила какой-то ужасный вирус. А потом, прежде чем она снова поправилась, она слишком много работала — как ей и хотелось. Но в любом случае, тьфу-тьфу-тьфу, все будет хорошо. Она крепкая", - прокомментировал сын королевы.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Напомним, король Чарльз и королева Камилла пропустили недавний рождественский концерт принцессы Кейт, но совсем по другой причине.

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