Не стал молчать: сын королевы Камиллы озвучил причину, из-за которой его мать все еще не выздоровела

Сын королевы Камиллы нарушил молчание относительно ее пневмонии.
Том Паркер-Боулз дал оптимистичную оценку недавней болезни своей матери и предположил, что сезонная болезнь сохранялась так долго, потому что Камилла "слишком много работала".
77-летняя Камилла в прошлый вторник сообщила, что у нее инфекция грудной клетки, представляющая собой форму пневмонии, из-за чего ей пришлось сократить свой рабочий график в течение последнего месяца. Она страдает от поствирусной усталости, и врачи настоятельно рекомендуют ей больше времени на восстановление, пишет express.co.uk.
Ее сын сказал, что "она крепкая" и убежден, что "все будет хорошо".
На вопрос о том, как дела у королевы в недавнем выступлении в подкасте The Go-To Food, Том Паркер-Боулз ответил:
"Никакой большой теории заговора или чего-то в этом роде. Она совершила тур и подхватила какой-то ужасный вирус. А потом, прежде чем она снова поправилась, она слишком много работала — как ей и хотелось. Но в любом случае, тьфу-тьфу-тьфу, все будет хорошо. Она крепкая", - прокомментировал сын королевы.
Напомним, король Чарльз и королева Камилла пропустили недавний рождественский концерт принцессы Кейт, но совсем по другой причине.
Читайте также:
- Не носила такие раньше: королева Камилла появилась на публике в пальто неожиданного оттенка
- Какая милая: как выглядела королева Камилла в детстве
- До свадьбы с Чарльзом: как выглядела королева Камилла в молодые годы