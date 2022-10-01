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Не такие, как у Елизаветы II: королевский монетный двор представил новые монеты с портретом короля Чарльза III

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Не такие, как у Елизаветы II: королевский монетный двор представил новые монеты с портретом короля Чарльза III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королевский монетный двор представил новые монеты с изображением лица короля Чарльза III. Сообщается, что чеканка была лично одобрена Его Величеством.

В официальном королевском аккаунте в Twitter написано:

"Официальное изображение монеты Его Величества Короля было представлено @RoyalMintUK. Портрет короля появится на специальной монете номиналом 5 фунтов стерлингов и 50 пенсов в рамках серии памятных монет, выпущенных в понедельник в память о жизни и наследии королевы Елизаветы II".

Королевский монетный двор выпускал монеты для Соединенного Королевства более 1100 лет, в том числе монеты во время 70-летнего правления Ее Величества.

Автором дизайна новых монет стал британский скульптор Мартин Дженнингс.

"Это самая маленькая работа, которую я создал, но это потрясающе знать, что люди во всем мире будут видеть и хранить ее в течение столетий", - сказал Дженнингс, добавив, что скульптура была создана по фотографии Чарльза, пишет People.

Чеканка также следует традиции: лицо Чарльза повернуто влево, а лицо его матери — вправо.

"Чарльз следовал той общей традиции, которая существует в британской чеканке монет, начиная с Карла II, когда монарх смотрит в противоположном направлении по отношению к своему предшественнику", - сказал Крис Баркер из Музея Королевского монетного двора, сообщает AP.

На портрете Чарльз не носит короны, а слова "Король Чарльз III, милостью Божией, защитник веры", написанные на латыни, окружают портрет.

Набор памятных монет также будет выпущен 3 октября, чтобы отметить этот важный момент в британской истории.

"Когда мы впервые чеканили монеты, это был единственный способ, благодаря которому люди могли узнать, как на самом деле выглядел монарх. Это было актуально, а не как сейчас, во времена социальных сетей", - сказала Энн Джессопп, исполнительный директор Королевского монетного двора.

Монета с изображением королевы Елизаветы II / © Associated Press
Монета с изображением королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали о том, что король Чарльз III выбрал монограмму, а банкноты с его портретом не появятся в обращении еще два года.

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