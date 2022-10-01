Не такие, как у Елизаветы II: королевский монетный двор представил новые монеты с портретом короля Чарльза III

Королевский монетный двор представил новые монеты с изображением лица короля Чарльза III. Сообщается, что чеканка была лично одобрена Его Величеством.

В официальном королевском аккаунте в Twitter написано:

"Официальное изображение монеты Его Величества Короля было представлено @RoyalMintUK. Портрет короля появится на специальной монете номиналом 5 фунтов стерлингов и 50 пенсов в рамках серии памятных монет, выпущенных в понедельник в память о жизни и наследии королевы Елизаветы II".

Королевский монетный двор выпускал монеты для Соединенного Королевства более 1100 лет, в том числе монеты во время 70-летнего правления Ее Величества.

Автором дизайна новых монет стал британский скульптор Мартин Дженнингс.

The King’s effigy has been created by sculptor Martin Jennings, and has been personally approved by His Majesty.



In keeping with tradition, The King’s portrait faces to the left, the opposite direction to Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/oHDMtJJ3Zv — The Royal Family (@RoyalFamily) September 30, 2022

"Это самая маленькая работа, которую я создал, но это потрясающе знать, что люди во всем мире будут видеть и хранить ее в течение столетий", - сказал Дженнингс, добавив, что скульптура была создана по фотографии Чарльза, пишет People.

Чеканка также следует традиции: лицо Чарльза повернуто влево, а лицо его матери — вправо.

"Чарльз следовал той общей традиции, которая существует в британской чеканке монет, начиная с Карла II, когда монарх смотрит в противоположном направлении по отношению к своему предшественнику", - сказал Крис Баркер из Музея Королевского монетного двора, сообщает AP.

На портрете Чарльз не носит короны, а слова "Король Чарльз III, милостью Божией, защитник веры", написанные на латыни, окружают портрет.

Набор памятных монет также будет выпущен 3 октября, чтобы отметить этот важный момент в британской истории.

"Когда мы впервые чеканили монеты, это был единственный способ, благодаря которому люди могли узнать, как на самом деле выглядел монарх. Это было актуально, а не как сейчас, во времена социальных сетей", - сказала Энн Джессопп, исполнительный директор Королевского монетного двора.

Монета с изображением королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали о том, что король Чарльз III выбрал монограмму, а банкноты с его портретом не появятся в обращении еще два года.

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