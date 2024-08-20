Не такая, как обычно: королеву Камиллу в повседневном образе запечатлели на прогулке с детьми и внуками

Королева Камилла попала в объективы папарацци вместе со своими детьми и внуками во время прогулки в шотландской деревне Баллатер.
Редко, когда увидишь королеву в джинсах, а в повседневной жизни Камилла именно их и носит. Снимками поделилось издание Daily Mail.
Ее Величество наслаждалась днем отдыха со своими детьми Томом Паркер-Боулзом и Лорой Лопес, а также внуками.
Для прогулки Камилла выбрала джинсы, рубашку и джемпер с зеленой стеганой короткой курткой и замшевыми туфлями на невысоких каблуках. А ее волосы были уложены в фирменную прическу.
Фотографии счастливой семейной встречи подчеркивают, насколько близкие отношения у Камиллы с двумя детьми от первого брака с Эндрю Паркером Боулзом и внуками.
Ранее мы рассказывали подробнее, чем занимается сын Камиллы – Том Паркер-Боулз, а также кто такая его сестра Лора Лопес.
Напомним, королевская семья проводит летний отпуск в Балморале. К королю Чарльзу и его супруге там присоединятся и другие родственники.
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