Не такая, как все: герцогиня Софи отличилась в выборе наряда для рождественского концерта принцессы Кейт

Герцогиня Эдинбургская Софи появилась на концерте рождественских гимнов принцессы Кейт.
59-летняя Софи надела платье в принт пейсли от бренда Matelier, короткий белый жакет от Marant Loyana и обула высокие рыжие замшевые сапоги на каблуках. В руках Софи несла белую сумку на широкой коричневой ручке, а из украшений надела маленькие золотые серьги-кольца и подвеску на шею.
Герцогиня Эдинбургская распустила волосы, сделала макияж с блестящими тенями на веках и светлым лаком покрыла ногти.
Рождественский концерт также посетили Зара Тиндалл, приехав на мероприятие в бархатном костюме Veronica Beard и бордовых туфлях-лодочках и сестра принцессы Кейт – Пиппа Миддлтон-Мэттьюз, которая выбрала для светского выхода твидовое платье Karen Millen, красные туфли-лодочки Emmy London и клатч от этого же бренда.
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