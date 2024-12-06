Не такая, как все: герцогиня Софи отличилась в выборе наряда для рождественского концерта принцессы Кейт

59-летняя Софи надела платье в принт пейсли от бренда Matelier, короткий белый жакет от Marant Loyana и обула высокие рыжие замшевые сапоги на каблуках. В руках Софи несла белую сумку на широкой коричневой ручке, а из украшений надела маленькие золотые серьги-кольца и подвеску на шею.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Герцогиня Эдинбургская распустила волосы, сделала макияж с блестящими тенями на веках и светлым лаком покрыла ногти.

Рождественский концерт также посетили Зара Тиндалл, приехав на мероприятие в бархатном костюме Veronica Beard и бордовых туфлях-лодочках и сестра принцессы Кейт – Пиппа Миддлтон-Мэттьюз, которая выбрала для светского выхода твидовое платье Karen Millen, красные туфли-лодочки Emmy London и клатч от этого же бренда.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Пиппа Миддлтон-Мэттьюз / Фото: Getty Images

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