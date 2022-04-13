Не только Chanel: российская блогерша пожаловалась в Сети, что бренд Celine отказался продавать ей одежду

Многие люксовые бренды изменили свою политику продаж после полномасштабного вторжения России в Украину.
Российская модель и стилист Полина Батычек пожаловалась своим 20,5 тысячи подписчиков в Instagram, что ей не продали одежду Celine потому, что она русская. На шопинг россиянка ходила в Дубае, в самом крупном торгово-развлекательном центре в мире Dubai Mall.
В сториз российская блогерша просила помочь ей с шопингом, и, судя по всему, нашлись люди с нерусским паспортом, которые смогли приобрести для девушки товары.
Ранее российские блогеры и "звезды" жаловались в Сети на французский Модный дом Chanel, который также не продает товары русским или же берет с них расписки, в которых требует пообещать не вывозить одежду и аксессуары на территорию России. В Сети блогерши даже устроили флешмоб и показательно уничтожали свои сумки Chanel в знак протеста.
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