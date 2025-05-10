Не только Кейт и Диана: еще одна королевская особа, которая носила приталенное платье в принт

Королева Летиция и принцесса Кейт в 2019 году / © Associated Press

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Во время 80-й годовщины Дня победы в Вестминстерском аббатстве, принцесса Уэльская появилась в черно-белом платье в горошек от бренда Alessandra Rich. Свой наряд Кэтрин дополнила черной шляпкой с вуалью от Juliette Botterill, туфлями-лодочками от Ralph Lauren, сумкой от DeMellier.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Также на Ее Высочестве можно было увидеть красивые серьги с жемчугом от Collingwood, которые когда-то принадлежали принцессе Диане — матери ее мужа принца Уильяма.

В тот день многие провели параллели между нарядом Кейт и образами принцессы Дианы в горошек, которые та носила в разное время.

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Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Однако помимо этих двух знаменитых представительниц королевской семьи платье подобного стиля и даже расцветки носила также королева Испании Летиция. Супруга короля Испании в подобном платье появилась во время церемонии вручения Ордена Подвязки в 2019 году в Великобритании.

Ансамбль Летиции состоял из черно-белого платья от испанского бренда Cherubina, которое она носила в сочетании с черной шляпкой, тоже дополненной вуалью, клатчем и туфлями-лодочками от Manolo Blahnik.

Королева Летиция / © Getty Images

Как видим такие образы и стиль — вневременные, ведь даже через много лет они смотрятся элегантно и женственно.

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images