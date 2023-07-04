Не только Кейт: королева Елизавета II тоже любила принт "горох"

Одежда с гороховым принтом – один из любимых летних вариантов принцессы Уэльской.

Покойная королева Елизавета II любила носить яркие наряды, иногда надевала и что-то с этим принтом, который периодически возвращается в моду.

На этом снимке королева запечатлена во время встречи с артистами Филипом Шоу и Аниелой Заба из Bohemian Event, карнавальной и уличной театральной труппы в развлекательном центре Crook Log, который королева официально открыла 26 июля 2005 года в Бекслихите, Англия. На монархе желтый гороховый жакет и юбка прямого силуэта. К наряду она подобрала широкополую шляпу и белые перчатки.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин этим летом уже несколько раз появлялась на публике в платьях в горох. Например, во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, где блистала в белом платье миди в мелкий горох от Alessandra Rich.

Принцесса Уэльская и принц Уильям во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская и принц Уильям во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

Также мы видели ее в темно-синем платье в горох на одном из мероприятий, его Кейт сочетала с двухцветными туфлями и белой сумкой.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, детальнее мы рассказывали про гороховый принт в гардеробе королевских особ в этом материале.

Читайте также: