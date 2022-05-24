Не только королева: принцесса Беатрис и графиня Софи тоже посетили цветочную выставку в Челси

Члены британской королевской семьи вчера посетили выставку цветов в Челси.
Кроме Ее Величества королевы, которая впервые появилась на публике на багги, так как испытывает трудности с мобильностью и ей тяжело передвигаться самостоятельно, мероприятие посетили графина Софи Уэссекская с супругом принцем Эдвардом, а также внучка королевы - принцесса Беатрис Йоркская - вместе с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци.
33-летняя принцесса Беатрис прекрасно выглядела в цветочном платье от бренда Reformation, которое удачно подчеркивало ее тонкую талию. Принцесса собрала волосы заколкой и сделала простой дневной макияж. Ее муж был в темно-синем костюме и белой рубашке, а также в галстуке.
Графиня Уэссекская Софи была в костюме розового цвета от Gabriela Hearst, под которым была белая блузка. Ее супруг принц Эдвард также был в классическом костюме.
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