Не только лор-инфекция: князь Альбер II заявил о других проблемах супруги Шарлин

Все ждут возвращения принцессы Шарлин в Монако.

Ее супруг князь Альбер II дал интервью на радио RMC и заявил, что его жена все еще находится в Южной Африке, но скоро вернется в Монако. "Мы должны поговорить с врачами через несколько дней. Ей лучше, хотя для нее это было очень сложно, потому что у нее были другие проблемы", - сказал Альбер, при этом не уточнил, о каким именно проблемах идет речь.

Княгиня Шарлин / Associated Press

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Напомним, 43-летняя княгиня Монако Шарлин остается в Южной Африке с мая после болезни, вызванной осложнениями после инфекции лор-органов. Вдали от семьи и детей она провела свою 10-ю годовщину свадьбы, празднование которой состоялось в июле. За время отсутствия Шарлин в Монако ее муж и дети навещали ее в Южной Африке дважды.

В прошлом месяце князь Альбер II говорил журналу People, что Шарлин может вернуться домой и раньше запланированного времени, но вскоре после этого княгиню срочно госпитализировали после внезапного обморока.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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