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Не только Меган Маркл: платье с пикантным декольте надевала и любимая невестка королевы Елизаветы II

Не только Меган Маркл: платье с пикантным декольте надевала и любимая невестка королевы Елизаветы II

Меган Маркл и графиня Софи / Getty Images

Меган Маркл ругают за выбор слишком откровенного платья, в котором герцогиня Сассекская на днях появилась на гала-концерте Salute To Freedom Gala в музее Intrepid в Нью-Йорке.

Муж Меган принц Гарри вручал на мероприятии премию "Бесстрашная доблесть" пяти военнослужащим и ветеранам. И многие сочли, что герцогиня надела неуместный наряд от Carolina Herrera с очень пикантным декольте для такого мероприятия. Наряд Меган сочетала с атласными туфлями Giuseppe Zanotti со сверкающими пряжками.

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Getty Images
Герцогиня Меган и принц Гарри / Getty Images

Платье, которое в СМИ уже окрестили "платьем мести", как у принцессы Дианы, было весьма откровенным и ярким, настолько, что даже брошка в виде красного мака была на нем почти не видна. А "Красный мак" члены британской королевской семьи носят в качестве символа памяти павших на мероприятиях, посвященных Remembrance Day, которые проходят в Великобритании и странах Содружества как минимум за неделю до второго воскресенья ноября.

Герцогиня Меган и принц Гарри / © Getty Images
Герцогиня Меган и принц Гарри / Getty Images

Герцогиню ругают за такой неподобающий вырез на декольте, но стоит отметить, что не одна она надевала подобное платье для светского выхода. К примеру, в 2011 году жена младшего сына королевы Елизаветы II – принца Эдварда – Софи Уэссекская надевала платье с не менее пикантным вырезом на груди на гала-ужин, который проводили перед свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Mandarin Oriental Hyde Park. Кроме декольте Софи в глаза бросались следы от шлеек купальника.

Графиня Уэссекская / © Getty Images
Графиня Уэссекская / Getty Images
Графиня Уэссекская / © Getty Images
Графиня Уэссекская / Getty Images
Графиня Уэссекская / © Getty Images
Графиня Уэссекская / Getty Images

А в мае 2006 года Софи Уэссекская в не менее откровенном алом платье посетила вечеринку Dream Auction Full Stop, предназначенную для запуска онлайн-сервиса NSPCC There4Me в Королевском Альберт-Холле.

Графиня Уэссекская / © Getty Images
Графиня Уэссекская / Getty Images

Конечно, Меган хотела заявить о себе, о своей независимости и дать понять, что она полна сил и энергии, о чем красноречиво говорил ее наряд. А учитывая, что она больше не является работающим членом королевской семьи, Меган вполне может позволить себе даже такое платье. Как считаете?

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