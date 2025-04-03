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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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772
Время на прочтение
2 мин

Не только Меган: названа самая требовательная британская принцесса

Сестра королевы Елизаветы II — принцесса Маргарет — была очень требовательной.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл и принцесса Маргарет

Меган Маркл и принцесса Маргарет

Известно, что королева Елизавета II имела хорошую репутацию в плане хорошего обращения со своим персоналом, а вот ее младшая сестра — принцесса Маргарет — вела себя совсем иначе.

Об этом рассказала бывшая служанка Кенсингтонского дворца, которая работала в королевском доме в 1950-х годах. Сообщается, что служанка, имя которой не было названо публично, рассказала королевскому автору Тому Куинну, что ей было сказано не смотреть на Маргарет и не разговаривать с ней, пока к ней не обратятся. Служанке также было сказано отойти в сторону и посмотреть вниз, если она встретит принцессу в коридоре, пишет express.co.uk.

Принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Маргарет / © Associated Press

Однако горничная также вспомнила один случай, который показал, что, хотя Маргарет могла казаться суровой, она была более уязвимой, чем казалась снаружи.

Однажды после одного скандального инцидента принцесса сказала своей служанке: «Не обращай на меня внимания. Я просто сварливый старый дьявол, который ничего не может с собой поделать».

«Я никогда этого не забуду, потому что это был единственный раз, когда я увидела ее более уязвимую сторону», — вспоминает женщина.

В документальном фильме «Королевские слуги» бывший помощник дворца рассказал, что принцесса была заядлой курильщицей и даже требовала, чтобы рядом с ней стоял сотрудник с пепельницей.

Принцесса Маргарет / © Getty Images

Принцесса Маргарет / © Getty Images

А исательница Энн де Курси также однажды сказала, что принцесса часто обращалась с персоналом «неуважительно» и предъявляла «сводящие с ума требования».

Напомним, плохо отзывались сотрудники дворца и о супруге принца Гарри — Меган Маркл. А принц Филипп даже придумал герцогине Сассекской прозвище.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press

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