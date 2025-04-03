Не только Меган: названа самая требовательная британская принцесса

Меган Маркл и принцесса Маргарет

Реклама

Известно, что королева Елизавета II имела хорошую репутацию в плане хорошего обращения со своим персоналом, а вот ее младшая сестра — принцесса Маргарет — вела себя совсем иначе.

Об этом рассказала бывшая служанка Кенсингтонского дворца, которая работала в королевском доме в 1950-х годах. Сообщается, что служанка, имя которой не было названо публично, рассказала королевскому автору Тому Куинну, что ей было сказано не смотреть на Маргарет и не разговаривать с ней, пока к ней не обратятся. Служанке также было сказано отойти в сторону и посмотреть вниз, если она встретит принцессу в коридоре, пишет express.co.uk.

Принцесса Маргарет / © Associated Press

Однако горничная также вспомнила один случай, который показал, что, хотя Маргарет могла казаться суровой, она была более уязвимой, чем казалась снаружи.

Реклама

Однажды после одного скандального инцидента принцесса сказала своей служанке: «Не обращай на меня внимания. Я просто сварливый старый дьявол, который ничего не может с собой поделать».

«Я никогда этого не забуду, потому что это был единственный раз, когда я увидела ее более уязвимую сторону», — вспоминает женщина.

В документальном фильме «Королевские слуги» бывший помощник дворца рассказал, что принцесса была заядлой курильщицей и даже требовала, чтобы рядом с ней стоял сотрудник с пепельницей.

Принцесса Маргарет / © Getty Images

А исательница Энн де Курси также однажды сказала, что принцесса часто обращалась с персоналом «неуважительно» и предъявляла «сводящие с ума требования».

Напомним, плохо отзывались сотрудники дворца и о супруге принца Гарри — Меган Маркл. А принц Филипп даже придумал герцогине Сассекской прозвище.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Getty Images Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / © Associated Press