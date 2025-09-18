Не только Мелания: младшая дочь Трампа тоже надела платье с открытыми плечами

Тиффани Трамп / © Associated Press

31-летняя Тиффани Трамп — младшая дочь президента Дональда Трампа — вместе с отцом и мачехой посетила Великобританию, где 17 сентября появилась на торжественном банкете в Виндзорском замке.

Тиффани Трамп / © Associated Press

Тиффани, как и Мелания, решила выбрать элегантное вечернее платье с открытыми плечами. Она надела на ужин наряд прямого фасона, который имел опущенные бретели, декор камнями, бисером и пайетками, а также оригинальную драпировку ткани, которая превращалась в шлейф. Оттенок ее платье часто называют «королевский синий», поскольку его выбирают для публичных мероприятий королевы и принцессы.

Тиффани Трамп / © Associated Press

Тиффани дополнила вечерний наряд синим клатчем-коробкой, бриллиантовыми украшениями и ярким макияжем. Волосы девушки были уложены в легкие «голливудские» волны.

На мероприятие она пришла сразу за принцессой Кейт, которая в этот раз надела гламурное вечернее платье от бренда Phillipa Lepley Couture.

Тиффани Трамп с мужем и принцесса Кейт с принцем Уильямом / © Associated Press

Также подобное платье надела на ужин первая леди Мелания Трамп. Она появилась в ярко-желтом платье с открытыми плечами от Carolina Herrera, дополненном сиреневым поясом, туфлями на каблуках Manolo Blahnik и украшениями с изумрудами и бриллиантами.