Не только Патрон: в ГСЧС рассказали о 14-летней поисково-спасательной таксе

Не только Патрон: в ГСЧС рассказали о 14-летней поисково-спасательной таксе

Собаку-сапера Патрона знают все. Теперь знакомьтесь с еще одним героем.

Патрон, который работает в команде пиротехников ГСЧС Черниговской области, уже стал настоящей звездой Instagram. Но в ГСЧС трудятся еще много собак, помогающих бойцам.

Так, на странице в Facebook ГСЧС Украины рассказали об известной и титулованной поисково-спасательной таксе по кличке Крис. Специализация пса – поиск пострадавших в техногенном завале.

"Великие герои необязательно большие. Помните это? Вот и мы никогда не забываем наших друзей – маленьких Великих героев, которые в свое время повлияли на нашу историю и судьбы стольких людей.

В большой семье ГСЧС уже случались случаи разрушения шаблонов, когда вопреки установившемуся представлению о том, какой должна быть служебная собака-спасатель, в поисковой операции участвовал пес, чей хвост едва виднелся среди высокой травы или груди камней.

Да, речь идет именно о нашем Крисе – уникальной не только для Украины, но и для всего мира поисково-спасательной собаки породы такса. Его специализация – поиск пострадавших в техногенном завале. Вместе со своим спасателем-кинологом Сергеем Лухиным в 2019 году они вошли в первую сотню мирового рейтинга лучших кинологических расчетов по версии Международной организации спасательных собак (IRO). Это при том, что в 2018 году Крис завершил свою служебную карьеру и был с почестями отправлен на заслуженный отдых.

Сейчас ему 14 лет, и он собака войны. Планы на мирную пенсионную жизнь ему разрушила проклятая бешеная соседка россия, чьи ракеты с 24 февраля разрушают родной город Криса – Харьков. Ему все сложнее бегать за любимым мячом и гулять приходится осторожно, ведь старость берет свое и похоже, что наш малыш уже лишился слуха.

Мечтаем, что совсем скоро Крис будет бегать по улицам мирного Харькова и еще полакомится праздничной вкусняшкой в честь нашей Победы", - рассказывают в ГСЧС о собаке-побратиме.

Хозяева Патрона рассчитывали на другую судьбу для своего любимца

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