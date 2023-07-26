Не только сливы: стало известно, что еще король Чарльз предпочитает есть на завтрак

Король Чарльз III всегда много путешествовал по миру до того, как стать монархом и сейчас продолжает это делать. Чтобы эти путешествия проходили комфортно, с собой у него всегда должны быть определенные вещи и продукты.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королевский шеф-повар Грэм Ньюболд ранее рассказывал, что Чарльз любит есть на завтрак: "На завтрак у Чарльза домашний хлеб, тарелка свежих фруктов, свежевыжатые фруктовые соки. Куда бы он не отправился в мире, коробка с завтраком всегда с ним. У него есть шесть разных видов меда, несколько особых мюсли, его сухофрукты и все, что он так любит и предпочитает есть", - говорит повар.

А вот другой королевский повар Даррен Макгрейди, как пишет express, ранее рассказывал, что Чарльз предпочитал есть на завтрак две сливы. Причем одну он ел, а другую непременно оставлял на тарелке. Также шеф-повар, который проработал на королевскую семью 15 лет рассказывал, что кладовая Чарльза и Камиллы всегда была хорошо укомплектована их собственной продукцией, которую они выращивают в своем саду.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Ранее королева Камилла назвала свое любимое блюдо, которое любит готовить дома и поделилась рецептом.

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