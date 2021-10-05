Не только в честь королевы: раскрыт смысл имени дочери принцессы Беатрис

В пятницу принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци обрадовали поклонников, поскольку рассказали, какое имя дали своей новорожденной дочери.

"Мы рады сообщить, что назвали нашу дочь Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци. У нас все хорошо, и Вольфи - лучший старший брат Сиенны", - говорилось в официальном сообщении пары. Вольфи - это прозвище сына Эдоардо от его предыдущих отношений с архитектором Дарой Хуанг.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Друг семьи пары объяснил значение имени Сиенна, пишет Hello!.

"Они искали итальянское имя, которое начиналось бы с буквы S (в честь Сары, герцогини Йоркской), а также отражало рыжий цвет волос, как герцогини, так и цвета волос самой Беатрис, который также есть и у новорожденной девочки", - говорит источник.

По традиции второе имя малышки, Элизабет, имеет нежную связь с ее прабабушкой, королевой Елизаветой II. Объявление имени произошло через 13 дней после рождения ребенка, она появилась на свет 18 сентября 2021 года.

Для сравнения, младшая сестра Беатрис, принцесса Евгения, объявила имя своего маленького сына Августа через 11 дней после его рождения в феврале 2021 года. Второе имя мальчика Август Филипп дано в честь его прадедушки принца Филиппа.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Getty Images

Точно так же прошло две недели до того, как герцог и герцогиня Йоркские поделились именем принцессы Беатрис с миром после ее рождения в августе 1988 года.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Associated Press

Эдоардо также поделился очаровательным постом в Instagram. "Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци. Наша совместная жизнь только началась, и мне не терпится увидеть все удивительные вещи, которые нас ждут", - написал счастливый отец.

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