Не только в любимом поместье: где проведут летний отпуск Кейт и Уильям

Мы уже рассказывали, что проведут их принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи в загородном поместье Уэльских – Анмер-Холле, в Норфолке.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

В этом укромном поместье, подаренном Кейт и Уильяму на свадьбу в 2011 году королевой Елизаветой II, семья обычно проводит большую часть лета. Но не всю.

Ожидается, что семья Уэльских присоединится к королю Чарльзу III и королеве Камилле на отдыхе в шотландском Балморале. Это будет первый раз, когда король Чарльз примет свою семью в их любимом шотландском поместье, где в прошлом году провела свои последние дни жизни королева Елизавета II.

Замок Балморал, королевская семья во время летнего отдыха / Фото: Associated Press

Королева отправлялась на каникулы в конце июля и оставалась там до начала октября. Во время этих каникул она принимала там всю свою семью, детей и многочисленных внуков и правнуков. Это было поистине особенным временем для Ее Величества.

Король Чарльз и королева Камилла, как сообщает Hello!, возможно, не возьмут такой продолжительный перерыв, как покойная королева. Официальный сайт Балморала заявил, что территория, сады и выставки останутся открытыми для публики еще на две недели в этом году, до среды, 16 августа. Есть вероятность, что король проведет первую неделю августа в замке Мей в Кейтнессе, который когда-то принадлежал его бабушке королеве-матери Елизавете. Вполне возможно, что Уильям, Кейт и их дети также могут присоединиться к королю и королеве в замке Мей, прежде чем все вместе отправятся в Балморал.

Принц Уильям как-то заявил, что Шотландия занимает особенное место для них с Кэтрин и их дети об этом знают. Напомним, роман между парой завязался, когда они учились в Сент-Эндрюсском университете.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

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