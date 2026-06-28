Не только запеченные яйца под сыром: что еще ест утром король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

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Раньше король Чарльз был известен тем, что начинал день с более обильного, питательного и сытного завтрака, похоже, в последнее время он стал отказываться от таких щедрых завтраков.

Бывший королевский садовник Джек Стукс ранее поделился некоторыми подробностями о завтраке, который отец принца Уильяма и принца Гарри мог съесть во время парада Trooping the Colour, который состоялся в начале июня и ознаменует собой день рождения монарха, пишет журнал Hello!.

Король Чарльз / © Associated Press

«Король никогда не ест много во время парада Trooping the Colour. Он старается есть что-нибудь полезное, например, каши с орехами, фруктами и медом. Известно, что он никогда не устраивал себе обильные трапезы», — говорит эксперт.

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Ранее, напомним, сообщалось, что Чарльз наслаждается запеченными яйцами с сыром на завтрак, а Камилла таки предпочитает овсянку с медом.

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