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Не только запеченные яйца под сыром: что еще ест утром король Чарльз
Король и королева Камилла всегда завтракают одним и тем же завтраком, правда иногда он может отличаться.
Раньше король Чарльз был известен тем, что начинал день с более обильного, питательного и сытного завтрака, похоже, в последнее время он стал отказываться от таких щедрых завтраков.
Бывший королевский садовник Джек Стукс ранее поделился некоторыми подробностями о завтраке, который отец принца Уильяма и принца Гарри мог съесть во время парада Trooping the Colour, который состоялся в начале июня и ознаменует собой день рождения монарха, пишет журнал Hello!.
«Король никогда не ест много во время парада Trooping the Colour. Он старается есть что-нибудь полезное, например, каши с орехами, фруктами и медом. Известно, что он никогда не устраивал себе обильные трапезы», — говорит эксперт.
Ранее, напомним, сообщалось, что Чарльз наслаждается запеченными яйцами с сыром на завтрак, а Камилла таки предпочитает овсянку с медом.