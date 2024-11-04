Не торопится прощаться с бородой: брутальный принц Уильям в стильном луке прибыл в Кейптаун

Принц Уильям прибыл в Кейптаун в Южной Африке, чтобы представить свою премию Earthshot Prize, направленную на поиск инновационных решений проблем климата и окружающей среды.
Принц Уэльский встретился с экологами из Африки и Юго-Восточной Азии в рамках первой молодежной программы премии Earthshot Prize Climate Leaders.
"Африка всегда занимала особое место в моем сердце — как место, где я находил утешение в подростковом возрасте, где я сделал предложение своей жене, и совсем недавно как место, вдохновившее меня на создание премии Earthshot Prize", — сказал принц.
Команда Уильяма объявила этот период Неделей Earthshot — серией мероприятий, предшествующих гала-концерту и вручения премий Earthshot Prize, которая состоится 6 ноября, пишет People. Ведущим концерта станет Билли Портер и южноафриканский телеведущий Бонанг Матеба, а на концерте также выступят Нина Добрев и Хайди Клум.
Принц Уэльский появился на первом мероприятии в черном пиджаке, под который надел темно-зеленую рубашку и был в брюках. На пиджаке у него была пришпилена маленькая брошка "Красный мак". Уильям также продолжает носить бороду и, похоже, не собирается от нее избавляться.
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