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Не удержался от шалостей: новая выходка 5-летнего принца Луи привлекла всеобщее внимание

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Не удержался от шалостей: новая выходка 5-летнего принца Луи привлекла всеобщее внимание

Принцесса Уэльская Кэтрин с детьми / Фото: Associated Press

Младший сын принца и принцессы Уэльских - Луи - становится звездой всех семейных мероприятий королевской семьи.

Из-за своих шалостей, озорного характера и любопытства, 5-летний мальчик постоянно в центре внимания.

Джордж, Шарлотта и Луи / © Associated Press
Джордж, Шарлотта и Луи / Фото: Associated Press

Не смог удержаться от шалостей и на рождественском концерте "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве, который организовала его мать Кейт Миддлтон.

Луи вначале немного изображал мотоциклиста, потом увидев огромную фигуру солдата в ярком мундире остановился напротив и покривлялся ему.

Принц Луи / © Getty Images
Принц Луи / Фото: Getty Images
Принц Луи / © Getty Images
Принц Луи / Фото: Getty Images

Затем после мероприятия Луи задул свечу, которая была в руках его старшей сестры принцессы Шарлотты. Девочка спокойно восприняла его дерзкую выходку и просто улыбнулась в ответ. Снимок моментально стал вирусным.

Принц Луии принцесса Шарлотта / © Getty Images
Принц Луии принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

В этом году на рождественский праздник семья традиционно пришла в полном составе, однако в этом году мероприятие не посетили король Чарльз и королева Камилла.

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Дата публикации
Просмотры
1194
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