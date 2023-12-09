Не удержался от шалостей: новая выходка 5-летнего принца Луи привлекла всеобщее внимание

Младший сын принца и принцессы Уэльских - Луи - становится звездой всех семейных мероприятий королевской семьи.
Из-за своих шалостей, озорного характера и любопытства, 5-летний мальчик постоянно в центре внимания.
Не смог удержаться от шалостей и на рождественском концерте "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве, который организовала его мать Кейт Миддлтон.
Луи вначале немного изображал мотоциклиста, потом увидев огромную фигуру солдата в ярком мундире остановился напротив и покривлялся ему.
Затем после мероприятия Луи задул свечу, которая была в руках его старшей сестры принцессы Шарлотты. Девочка спокойно восприняла его дерзкую выходку и просто улыбнулась в ответ. Снимок моментально стал вирусным.
В этом году на рождественский праздник семья традиционно пришла в полном составе, однако в этом году мероприятие не посетили король Чарльз и королева Камилла.
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