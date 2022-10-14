Не угадала с размером: с принцессой Уэльской произошел модный конфуз

С принцессой Уэльской случился небольшой модный конфуз во время вчерашнего светского выхода, когда они с принцем Уильямом посещали стадион "Коппер Бокс Арена" в Лондоне.
Королевская пара прибыла, чтобы отметить 10-летие организации Coach Core, которая обучает молодых людей становиться тренерами и поощряет следующее поколение спортсменов.
На мероприятие Кэтрин приехала в винтажном синем жакете от Chanel 1995 года, который она сочетала с классическими черными брюками-клеш от Roland Mouret. Именно с брюками принцессы Уэльской и произошел конфуз. Дело в том, что, когда Кейт вышла из автомобиля и направилась к другим участникам мероприятия, стало заметно, что брюки на Кэтрин неподходящей длины.
Возможно, неудачно была подобрана высота каблуков в ее туфлях-лодочках от Gianvito Rossi. Модель Piper можно купить за 588 долларов. Обувь выглядела удобной и достаточно устойчивой. Но высоты каблука все же немного не хватило. Также на некоторых фото было видно, что брюки словно немного велики на Кэтрин.
Напомним, однажды герцогиню Сассекскую Меган критиковали за длину брюк от бренда Veronica Beard, стоимостью 400 долларов, которые она надела на мероприятие в Эдинбурге.
Также такие слишком длинные брюки любит носить дизайнер Виктория Бекхэм.
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