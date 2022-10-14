Не угадала с размером: с принцессой Уэльской произошел модный конфуз

С принцессой Уэльской случился небольшой модный конфуз во время вчерашнего светского выхода, когда они с принцем Уильямом посещали стадион "Коппер Бокс Арена" в Лондоне.

Королевская пара прибыла, чтобы отметить 10-летие организации Coach Core, которая обучает молодых людей становиться тренерами и поощряет следующее поколение спортсменов.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

На мероприятие Кэтрин приехала в винтажном синем жакете от Chanel 1995 года, который она сочетала с классическими черными брюками-клеш от Roland Mouret. Именно с брюками принцессы Уэльской и произошел конфуз. Дело в том, что, когда Кейт вышла из автомобиля и направилась к другим участникам мероприятия, стало заметно, что брюки на Кэтрин неподходящей длины.

Возможно, неудачно была подобрана высота каблуков в ее туфлях-лодочках от Gianvito Rossi. Модель Piper можно купить за 588 долларов. Обувь выглядела удобной и достаточно устойчивой. Но высоты каблука все же немного не хватило. Также на некоторых фото было видно, что брюки словно немного велики на Кэтрин.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, однажды герцогиню Сассекскую Меган критиковали за длину брюк от бренда Veronica Beard, стоимостью 400 долларов, которые она надела на мероприятие в Эдинбурге.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также такие слишком длинные брюки любит носить дизайнер Виктория Бекхэм.

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