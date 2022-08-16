Не умеет стрелять: боевой собака-робот Минобороны России оказался игрушкой с AliExpress

В России на выставке вооружения «Армия-2022» показали робота-собаку с противотанковым гранатометом. Было заявлено, что собака-робот может стрелять и транспортировать оружие.

Уже не первый раз на выставках различных достижений науки и техники россияне пытаются показать в качестве собственной инновационной технологии дешевые китайские игрушки.

На этот раз российские разработчики представили робота-собаку - комплекс М-81 - который по их уверениям может ввести прицельную стрельбу, транспортировать оружие, в гражданских целях его можно использовать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам и доставки медикаментов, заниматься целеуказанием, патрулированием и охраной.

Несмотря на то, что робота "одели" в черный комбинезон, журналисты The Insider узнали в нем китайскую игрушку - робопса для дома компании Unitree. Он не умеет стрелять, может ходить по улице только в солнечную погоду, держит заряд не больше пары часов и его легко взломать.

Такой робот на сайте производителя представлен в двух комплектациях и стоит $2700-3500. Эта модель представлена на рынке уже больше года, и купить ее может любой желающий, в том числе, она продается на AliExpress.

Читайте также: