Не успели вернуться из Африки: Меган и Гарри попали в очередной скандал

Калифорнийский Реестр благотворительных организаций и организаций по сбору средств включил фонд герцога и герцогини Сассекских Archewell Foundation в список просроченных за непредоставление необходимых годовых финансовых отчетов.

Как пишет Daily Mail, благотворительный фонд, который пара основала в 2020 году, был объявлен банкротом в январе из-за того, что с февраля 2023 года не подавал ежегодные отчеты о сборах.

Ранее в этом месяце фонд получил уведомление о правонарушении и предупреждение о штрафах за просрочку платежа, а также угрозу приостановки или отзыва его зарегистрированного статуса от генерального прокурора Калифорнии.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Эта новость ставит под сомнение заявление, сделанное герцогом и герцогиней Сассекскими буквально на прошлой неделе, когда во время своего тура по Нигерии они объявили о расширении партнерства между Фондом GEANCO в Абудже и Archewell Foundation.

3 мая фонд получил уведомление о том, что ему запрещено заниматься деятельностью, для которой требуется регистрация, включая сбор или выплату благотворительных средств. В фонде прокомментировали, что их чек был случайно не включен в отчеты, и они уже отправили новый в надежде быстро решить проблему.

Согласно налоговым декларациям CharityWatch, раскрытым Archewell в декабре 2023 года, пожертвования некоммерческой организации в 2022 году сократились на 11 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

В 2022 году благотворительная организация получила чуть более 2 миллионов долларов благотворительных пожертвований по сравнению с 13 миллионами долларов в 2021 году.

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