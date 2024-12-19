Не устояла: герцогиню Софи застукали за занятием, которое обожала на публике делать принцесса Кейт

Герцогиня Софи в преддверии праздничного сезона нанесла визит в одну из патронируемых ею благотворительных организаций.

Вчера герцогиня Эдинбургская посетила The Lighthouse — это благотворительная организация с филиалами в Суррее и Хэмпшире, которая проводит ряд творческих проектов для поддержки, поощрения и расширения прав и возможностей тех, кто оказался в нужде.

Во время своего визита герцогиня помогала волонтерам раздавать еду и проводила время, общаясь с бенефициарами. Также фотографы запечатлели, как Софи уделяла внимание самым младшим участникам мероприятия – детям и даже младенцам, одного из которых даже взяла на руки. Ну просто, как принцесса Уэльская Кейт когда-то.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Софи выбрала яркий лук для выхода. На ней были брюки широкого кроя цвета травы от Emilia Wickstead, пальто из шерсти цвета бордо Vince, блузка с оборкой на шее Soler и остроносые кожаные сапоги на каблуках Jimmy Choo. Софи распустила волосы, сделала легкий макияж, а в ее ушах сверкали золотые серьги-кольца Giulia Barela.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы собрали для вас королевские конфузы года и герцогиня Софи также попала в нашу подборку.

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