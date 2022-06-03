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Не узнать: министр иностранных дел Великобритании в элегантном образе приехала на юбилей королевы

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Не узнать: министр иностранных дел Великобритании в элегантном образе приехала на юбилей королевы

Элизабет Трасс / Фото: Associated Press

Элизабет Трасс удачно сочетала в своем аутфите белый и темно-синий цвета.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс посетила торжественную службу в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, которая состоялась в соборе Святого Павла в Лондоне.

Там политик появилась в элегантном образе, в котором ее было просто не узнать. Трасс сочетала темно-синее платье футляр с белым жакетом с острыми плечами.

Элизабет Трасс / © Associated Press
Элизабет Трасс / Фото: Associated Press

Аутфит Элизабет дополнила темно-синей элегантной шляпой, золотыми украшениями, клатчем в тон и бежевыми босоножками.

Министр иностранных дел на службе сидела рядом с премьер-министром Борисом Джонсоном и его женой Кэрри, которая была одета в красное платье, шляпу с перьями и слингбэки.

Элизабет Трасс / © Associated Press
Элизабет Трасс / Фото: Associated Press

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