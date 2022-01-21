Не в клуб, а в государственный совет: как провела день рождения принцесса Ингрид Александра

Не в клуб, а в государственный совет: как провела день рождения принцесса Ингрид Александра

Норвежская принцесса Ингрид Александра сегодня отмечает 18-летие.

В этот день наследница трона впервые в роли наблюдателя была приглашена на заседание Государственного совета, где как обычно председательствовал ее дедушка - король Харальд V и присутствовали ее отец - кронпринц Хокон вместе с премьер-министром и правительством страны в Королевском дворце Осло.

На заседании принцессе преподнесли в качестве подарка издание Конституционной поправки от 29 мая 1990 года в твердом переплете и еще несколько книг.

Принцесса Ингрид Александра / Getty Images

Это та самая поправка в закон, которая ввела абсолютное первородство, гарантируя, что корона перейдет к старшему ребенку независимо от пола, но оставив наследного принца Хокона впереди своей старшей сестры, принцессы Марты Луизы. Изменение должно было впервые применяться к их детям. Таким образом, принцесса Ингрид Александра была второй в линии наследования с момента рождения, уступая только своему отцу. Из-за реформы на ее статус не повлияло последующее рождение ее брата, принца Сверре Магнуса в 2005 году.

Королева Соня и принцесса Ингрид-Александра / Getty Images

Принцесса выглядела прекрасно в коротком белом платье черных колготах и лаковых туфлях на каблуках. На шее у девушки было украшение с кулоном. В ушах сверкали серьги с камнями, волосы она собрала в низкий хвост и сделала лаконичный макияж.

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