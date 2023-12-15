Не верится, что ей 51 год: первая леди Южной Кореи появилась на концерте в черно-белом наряде

Это был первый государственный визит президента Южной Кореи в Нидерланды с тех пор, как две страны установили дипломатические отношения в 1961 году.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и его супруга Ким Кеон Хи провели два дня в Нидерландах, куда прилетели по приглашению королевской семьи. Вечером второго и последнего дня государственного визита, президент и его супруга устроили представление классической корейской музыки и танца в AFAS Live в Амстердаме в честь короля Виллема-Александра и королевы Максимы.

Королева Максима, король Виллем-Александ, Юн Сок Йоль, Ким Кеон Хи / Фото: Getty Images

51-летняя Ким Кеон Хи надела на мероприятие снова простой наряд в черно-белом цвете. В частности первая леди сочетала черное длинное платье-рубашку с белым приталенным жакетом на пуговицах.

Образ она дополнила прической, классическим корейским макияжем с "фарфоровой" кожей, а также клатчем и туфлями.

Ким Кеон Хи / Фото: Getty Images

После концерта, как король и королева простились с президентом и его супругой, государственный визит завершился.

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