Не видели его раньше: редкий семейный снимок королевы Елизаветы II с мужем и детьми

Королева Елизавета II была многодетной матерью. В браке с принцем Филиппом она родила четверых детей.
Это фото было сделано много лет назад и точная его дата не известна. На снимке, который мы ранее не видели, запечатлены королева Елизавета II, одетая в голубое платье и жемчуга на шее, ее дочь принцесса Анна в красном платье и с распущенными волосами, а также трое сыновей – старший Чарльз, средний Эндрю и младший Эдвард. Елизавета и ее младший сын сидят на диване, а рядом с ней стоит ее супруг принц Филипп. Семья запечатлена в красивой гостинной.
Королева Елизавета II была очень интересной женщиной и монархом. На вторую годовщину ее смерти в сентябре 2024 года мы собрали для вас 12 интересных фактов о ней.
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