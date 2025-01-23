Не воспользовалась трюком принцессы Дианы: как королева Камилла засветила свое декольте

Это сейчас супруга короля Чарльза не носит платьев с глубоким декольте, но двадцать лет назад в ее гардеробе были такие наряды.

Однажды летом 2001 года Камилла Паркер-Боулз (она еще не была замужем за принцем Чарльзом, они поженились лишь в 2005 году), отправилась на вечеринку, организованную сэром Дэвидом Фростом.

Когда Камилла прибыла на мероприятие, фотографы сделали кадр, когда она выходила из авто. На ней было короткое белое кружевное платье с глубоким декольте, которое Камилла не прикрыла клатчем, как в свое время этим трюком умело пользовалась ее предшественница принцесса Диана. Образ Камиллы дополняли бежевые туфли на устойчивых каблуках и жемчужный чокер из трех нитей на шее.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Что интересно, двадцать лет назад Камилла носила такую же прическу, которую носит и сейчас. Только сегодня у нее не такая густая челка, а волосы выкрашены в идеальный белый цвет.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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