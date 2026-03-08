ТСН в социальных сетях

Не восприняла это, как плохой знак: как принцесса Диана испортила свадебное платье в день венчания с Чарльзом

Принцесса Диана сильно волновалась перед своей свадьбой с принцем Чарльзом, ведь замуж леди Ди выходила совсем юной, ей было всего 20 лет.

Принцесса Диана и принц Чарльз

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Associated Press

В суматошной подготовке к свадебной церемонии за которой без преувеличения наблюдал весь мир, принцесса Диана случайно пролила духи на свое свадебное платье.

Про этот конфуз рассказала визажистка Дианы, Барбара Дейли, которая работала над образом принцессы Уэльской к день ее свадьбы с наследником британского престола.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы / © Getty Images

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы / © Getty Images

В книге «Диана: Портрет», пишется, что невеста нечаянно пролила значительное количество своих любимых духов на свое историческое платье, сшитое супружеской парой валлийских модельеров Дэвидом и Элизабет Эмануэлями. Это были духи Quelques Fleurs от французского парфюмера Houbigant, пишет журнал Hello!. Дейли сказала, что посоветовала Диане прикрывать переднюю часть платья рукой во время проходки по собору Святого Павла, где проходила их с Чарльзом церемония венчания.

Отметим, что дизайнеры свадебного платья принцессы Дианы, работая над нарядом, сшили два платья на всякий случай, вдруг с первым нарядом что-то произойдет. Но этот маленький конфуз не испортил образ невесты, а пятно Диана просто прикрыла рукой и своим роскошным свадебным букетом.

