Не все так гладко, как кажется: Кейт и Уильям скрывают трудности в браке

Принц Уильям и принцесса Кейт женаты уже больше 12 лет. Их брак длиться достаточно долго и, наверняка, в нем были кризисные моменты, о которых публике не известно.

Брак Кейт и Уильяма, конечно же, не совершенен, как может показаться со стороны. Но они знают, что делать с теми проблемами, с которыми сталкиваются, заявляет инсайдер Кенсингтонского дворца.

Кейт и Уильям на следующий день после свой свадьбы, 30 апреля 2011 года / Фото: Getty Images

В эксклюзивном интервью Daily Express US Том Куинн, автор книги "Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье", рассказал о своих личных беседах с инсайдером из дворца. И вот, что он ему поведал, пишет express.

"Как и во всех здоровых браках, Уильям и Кейт имеют свои разногласия, но знают, как идти на компромисс и продолжать свою работу. От людей, с которыми я разговаривал, я знаю, что в этом браке все не так спокойно и все не так идеально, как может показаться. Но, Уильям перенимает манеру поведения своей бабушки королевы Елизаветы II и никогда не жалуется, а Кейт берет с него пример и тоже предпочитает не выносить ссор из избы". Это и есть главный секрет их брака. Хотя, как нам кажется, главный, это все-таки любовь и взаимоуважение.

Принцесса Кейт и принц Уильям с детьми / Фото: Associated Press

"Они очень, очень редко жалуются. А когда и жалуются, то всегда в меру. Там, где некоторые пары ссорятся и бросают друг в друга тяжелые вазы, Уильям и Кейт бросают друг в друга подушки. Это всегда под контролем", - говорит эксперт.

Их романтическую историю любви мы уже рассказывали однажды.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

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