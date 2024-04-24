Не всегда была блондинкой: какой цвет волос носила королева Камилла до замужества с Чарльзом

Королева Камилла, как и ее покойная свекровь королева Елизавета II известна тем, что практически всю жизнь носит одну и ту же прическу.

Мы рассказывали вам уже подробнее, почему Камилла всю жизнь не меняет прическу. Перемены видны лишь в оттенках ее блондинистого цвета волос.

Темненькая от природы Камилла Паркер-Боулз еще до замужества с принцем Уэльским Чарльзом пыталась приблизить свой цвет волос к блондину. Получалось у нее это не лучшим образом, поэтому Камилла известна, как женщина, экспериментировавшая с оттенком блонд, а не с прической в целом.

Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Фирменные холодные светлые локоны Камиллы, мягкая челка и боб-каре с перьями дебютировали в 1970-х годах и с тех пор оставались почти неизменными. Но в последние несколько лет королеве удалось обрести идеальный платиновый блонд, как у Елизаветы II.

Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз / Фото: Getty Images

В этом ей помогла личный парикмахер Джо Хансфорд. Накануне коронации Чарльза и Камиллы (а именно Джо отвечала за укладку королевы), она рассказала, как удалось приблизиться к идеалу.

Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Оттенки кожи меняются… кто-то, кто был темно-коричневым в 20 лет, точно не должен быть темно-коричневым в 60… Это должен быть переход, чтобы стать светлее, мягче", — сказала Хансфорд.

И, действительно, сегодня прическа королевы Камиллы и ее платиновый блонд, выглядит просто великолепно.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали, какие прически носила принцесса Диана - первая жена принца Чарльза.

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