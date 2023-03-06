Не всегда была идеальной: с какими прическами мы помним королеву Камиллу

Последние лет сорок королева Камилла носит одну и ту же прическу. И этому, конечно, есть объяснение.

Мы уже рассказывали, что такова традиция в британской королевской семье, что женщины в течение многих лет стараются сосредоточить внимание на своей работе, а не на внешнем виде. На протяжении многих лет правления мы видели с одинаковой прической королеву Елизавету II, одну и ту же прическу всегда делает ее дочь королевская принцесса Анна, такую же линию поведения выбрала и нынешняя королева Камилла, супруга короля Чарльза III.

Прически королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Чарль и Камилла / Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Камилла носит такую укладку с молодости и ни разу ее не меняла. Возможно, лишь немного корректировала длину.

Прически королевы Камиллы / Фото: Getty Images

А вот с цветом королева экспериментировала, пытаясь подобрать свой идеальный оттенок и, кажется, только сейчас, спустя восемнадцать лет после брака с Чарльзом она нашла свой идеальный цвет.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Сейчас волосы королевы Камиллы стилист по волосам красит в платиновый блонд. Такой же цвет много лет носила и королева Елизавета II и, видимо, Камилла будет следовать ее примеру и продолжать эту традицию.

Цвет Камилле очень идет, как и длина волос, которая у нее есть сейчас.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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