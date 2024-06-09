Не забыл о внучке: король Чарльз передал принцессе Лилибет подарок ко дню рождения

Король Чарльз не забыл про день рождения своей младшей внучки принцессы Лилибет. 4 июня дочери Меган и Гарри исполнилось три года.

И хотя монарх не поздравлял внучку публично, как это делает часто поздравляя своих старших внуков – принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту – детей Кейт и Уильяма Уэльских, говорят, подарок для Лили он отправил.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевский писатель Том Куинн рассказал The Mirror: "Король Чарльз не собирался полностью игнорировать день рождения Лилибет, поэтому он отправил подарок вместе с посланием". Не сообщается, что это был за подарок, но внучка короля его получила в день вечеринки, которую ее родители организовали для нее в их особняке в Монтесито.

По словам того же королевского эксперта Чарльз работает над еще одним подарком для Лили, который будет особенно ценным, но подарить его планирует позже, когда девочка станет старше.

"Он подарил принцу Джорджу красивые деревянные качели ручной работы с вырезанным на них именем Джорджа, и у него есть планы подарить Лилибет что-то подобное, но не в этом году. И только тогда, когда утихнет семейная вражда", - говорит эксперт.

Отметим, что Чарльз сам является отцом двоих сыновей, а его первая жена принцесса Диана рассказывала в своей книге "Диана. Настоящая история из ее уст" о том, что ее муж был очень огорчен, когда узнал, что их второй ребенок тоже мальчик. Чарльз всегда мечтал о дочери и теперь у него есть две прекрасные внучки. Жаль, что с младшей Лили король пока что не может общаться из-за семейной вражды.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что монарх хочет пригласить Гарри и Меган на летние каникулы в Балморал, но его супруга Камилла решительно против этой идеи.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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